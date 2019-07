Federer alcança a sua 31.ª final do Grand Slam

Roger Federer venceu nesta sexta-feira Rafael Nadal na muita aguardada meia-final do Torneio de Wimbledon. No 40.º duelo entre os dois rivais, Federer esteve sempre no domínio, com excepção do segundo set, para vencer, ao fim de três horas: 7-6 (7/3), 1-6, 6-3 e 6-4.

A um mês de completar 38 anos, Federer qualifica-se pela 12.ª vez para a final de Wimbledon, onde terá pela frente Novak Djokovic com quem perdeu sempre que defrontou o sérvio no derradeiro encontro do Grand Slam britânico, em 2014 e 2015.