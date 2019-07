Uma colecção com cheiro a petróleo na Gulbenkian

É a segunda vez que as duas lâmpadas de mesquita do British Museum e do Museu Gulbenkian, em tudo semelhantes, voltam a estar juntas. A primeira terá sido há cerca de 150 anos. “Estou maravilhada por tê-las aqui. Está fantástico”, comenta, em frente à vitrina em que acabam de ser reunidas, Jessica Hallett, curadora da exposição O Gosto pela Arte Islâmica. Inaugurada esta quinta-feira no Museu Gulbenkian, em Lisboa, é o ponto alto da programação de Verão com que a fundação comemora o nascimento de Calouste Sarkis Gulbenkian, ocorrido também há 150 anos, e que conta com empréstimos de vários museus internacionais, do Metropolitan ao Louvre, passando pelo Victoria & Albert.

