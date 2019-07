Ministério Público acusa 89 elementos dos Hells Angels

O Ministério Público (MP) acusou 89 elementos do grupo de motociclistas Hells Angels dos crimes de homicídio e associação criminosa, entre outros.

Os arguidos são suspeitos do envolvimento numa rixa, no dia 24 de Março do ano passado, quando se dirigiram “a um estabelecimento de restauração em Loures, munidos de facas, machados, bastões e outros objectos perfurantes”, lê-se na nota do MP, divulgada esta quinta-feira.

No interior do restaurante, segundo a tese do MP, os motociclistas tentaram matar quatro elementos de um grupo rival e feriram gravemente outros seis. De acordo com o Ministério Público, os elementos dos Hells Angels causaram ainda danos no interior do espaço no valor de pelo menos 14 mil euros.

A 11 de Junho, depois do primeiro episódio de violência, os arguidos terão agredido novamente um dos elementos dos Red&Gold (criado por Mário Machado, líder de um movimento de extrema-direita)​, com recurso a pontapés na cara e no corpo, roubando-lhe em seguida os bens pessoais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na sequência de buscas domiciliárias e não domiciliárias, foram apreendidas armas, dinheiro e estupefacientes. Dos 89 acusados, 37 encontram-se em prisão preventiva, cinco estão em prisão domiciliária com pulseira electrónica e dois estão detidos na Alemanha enquanto aguardam extradição para Portugal.

Os arguidos são acusados da prática de crimes de associação criminosa, homicídio qualificado na forma tentada, ofensa à integridade física qualificada, extorsão qualificada, dano qualificado com violência, roubo, tráfico de droga, posse de armas e consumo de drogas.

Os Hells Angels existem em Portugal desde 2002 e são vigiados pelas forças de segurança.