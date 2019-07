Portugal não tem um Museu Erótico. Mas a São Rosas tem. A maior colecção de arte erótica do país está guardada numas águas-furtadas em Coimbra.

A coleção “A Funda São” é, muito provavelmente, a maior colecção de arte erótica em Portugal. Tem mais de 5000 artigos (mais de 3000 são objectos variados e de todo o mundo, mais de 1500 são livros e colecções de livros). Um inventário impressionante que Paulo Moura – um economista e gestor de empresas nascido em Caria e residente em Coimbra – juntou (e continua a juntar) ao longo de três décadas… nas águas-furtadas de casa.

A colecção, no entanto, “nunca saiu do armário”, que é como quem diz, nunca saiu do sótão onde está guardada. Podia ser mas não é um museu erótico (ou museu de arte erótica, ou museu do erotismo, …)

Não que o “secretário” da “proprietária” da colecção (Maria da Conceição Rosas – São Rosas, para os amigos) não queira expor este acervo ao público. Bem pelo contrário. Uma das razões de existir desta colecção é mostrar como há uma grande diferença entre a pornografia e o erotismo (a primeira é o sexo pelo sexo, o segundo é o amor pelo sexo – diz Paulo Moura). Mas até hoje nunca foi possível encontrar o parceiro ideal para uma relação feliz e duradoira que permita mostrar “A Funda São” ao público.

