Governo admite regresso à dedicação exclusiva dos médicos no SNS

É preciso “reerguer” o Serviço Nacional de Saúde (SNS), diz a ministra Marta Temido, que destaca a necessidade de “aumentar a produtividade” do sector para responder a uma pressão crescente da procura por consultas e cirurgias. Admite que não dorme “descansada” porque os portugueses “esperam demais pelo acesso ao SNS” e deixa claro que não desistiu de várias medidas que defendia antes de ir para o Governo. Como a do regresso à dedicação exclusiva dos médicos no serviço público, com remuneração acrescida, regime que deixou de ser possível há uma década num governo socialista, e a da partilha de tarefas entre médicos e enfermeiros, o tema da sua tese de doutoramento. Também continua a não pôr de lado a hipótese de os médicos recém-formados terem que ficar durante algum tempo no SNS, um “pacto de permanência” que não pode, porém, ser “anunciado a meio do jogo”. Sobre a exclusividade, adianta que está já a ser constituído “um grupo de estudo” para este tema.

