CDS-PP propõe baixar IRS em 3,2 mil milhões de euros

O CDS-PP vai propor uma redução da taxa média efectiva de IRS em 15%, aplicada de uma forma faseada até 2023. A medida consta do programa eleitoral e é apresentada aos jornalistas, esta tarde, por Assunção Cristas.

A proposta prevê uma redução de IRS em todos os escalões de rendimento, em particular os da classe média. Nesta franja, o CDS diz ter como objectivo alcançar uma redução de dois pontos percentuais na taxa média efectiva. Esta descida corresponde, na prática, a uma quebra de 15%.

Esta redução do IRS, que passa por várias medidas, para colocar o imposto pago, em média, pelas famílias em 10,9% face aos 13,15% liquidado em 2017.

Entre as medidas previstas no documento disponibilizado pelo partido estão alterações nas taxas dos escalões, ajustamentos nos escalões, revisão das deduções e isenções do imposto para determinados investimentos dos contribuintes, nomeadamente em bolsa. Estas alterações não foram ainda detalhadas pelo CDS.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O custo desta redução de IRS – que só estará completa em 2023 - é estimado em 3,2 mil milhões de euros e é financiada em 60% pelo excedente orçamental previsto pelo Programa de Estabilidade do Governo (2019-2023), validado em Bruxelas. Os restantes 40% do excedente orçamental (que resulta de um superavit) seriam destinados a pagar a dívida pública.

Nos exemplos apresentados pelo CDS-PP, um agregado familiar que ganha 2000 euros/mês terá uma poupança média de 530 euros anuais com uma taxa média efectiva de 6,77%. Com um rendimento mensal de 2600 euros, um agregado poupará 610 euros por ano, de acordo com as contas do CDS.

O partido liderado por Assunção Cristas considera que está na “hora de devolver às famílias” o resultado “do esforço dos últimos oito anos” agora foi atingido o “equilíbrio orçamental”. Para os centristas, o excedente orçamental “deve estar ao serviço da redução de impostos e não do aumento da despesa”.