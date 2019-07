Das casas de banho aos copos: como os festivais se estão a tornar mais verdes

No dia em que o NOS Alive abre portas, o P24 vê o que andam os festivais a fazer para reduzir o seu impacto ambiental. Neste episódio Ricardo Bramão, presidente da APORFEST, o organizador do Boom Festival Artur Mendes, e Jorge Silva, director-executivo do festival Bons Sons.

