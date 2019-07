A relva sem balizas

Joga-se por estes dias, em Inglaterra, um dos maiores eventos desportivos do ano: o Torneio de Wimbledon. E, até agora, quando já decorre a segunda semana do torneio de ténis britânico, os favoritos têm prevalecido com relativa facilidade, como aliás tem vindo a acontecer com frequência nos grandes torneios, não obstante a emergência em quantidade e em qualidade de novos talentos. De facto, Djokovic, Nadal e Federer (pela ordem actual do ranking ATP - Association of Tennis Professionals) têm dominado de forma avassaladora o circuito, detendo entre si a impressionante marca de 53 títulos do Grand Slam, que são, para quem não acompanha a modalidade, os principais torneios da temporada tenística.

O tenista sérvio, detentor de 15 títulos do Grand Slam, impressiona pela sua consistência de jogo, extraordinária capacidade defensiva que apresenta (o que não quer dizer que seja um jogador defensivo) e resposta ao serviço, que é por muitos considerada a melhor do circuito. Tem também o indiscutível mérito de se conseguir intrometer na discussão sobre quem é o melhor tenista de todos os tempos, uma discussão que alguns acreditariam estar confinada a Nadal e a Federer.

Já o espanhol Rafael Nadal conhecido como o “Touro de Manacor”, que ainda há dias esteve “demolidor” no encontro com o português João Sousa, é o melhor jogador da história em terra batida, tendo já vencido Roland Garros em 12 ocasiões, num total de 18 Slams, apesar do número significativo de torneios falhados durante a carreira devido a lesão. E, ao contrário do que o imponente físico pode sugerir, não baseia exclusivamente o seu ténis na dimensão física, sendo também dono de uma técnica invejável.

Por último, o suíço Roger Federer. Recordista de títulos do Grand Slam com 20 conquistas, é provavelmente o jogador mais gracioso e artístico que podemos ver em court, dotado de uma técnica e de uma beleza de movimentos apenas ao alcance dos predestinados.

“Ali, isolados no court, impossibilitados de receber indicações das equipas técnicas, os jogadores tomam por si as próprias decisões. Se decidirem bem, ganham; se decidirem mal, perdem. E não há arbitro ou treinador, nem sorte nem azar, com que se possam desculpar.”

Prenuncia o domínio claro destes três homens uma certa falta de competitividade que acaba por desencadear alguma pobreza no espectáculo? De maneira alguma. O facto de estes “trintões” continuarem a dominar não quer dizer que não tenham concorrência ou que faltem jovens valores de qualidade. Antes assinala que eles são realmente muito bons, os melhores da história, e é um privilégio não só para os amantes do ténis, mas do desporto, acompanhar estas inigualáveis histórias de longevidade, ambição e paixão pela modalidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também pela singularidade das regras, o meu gosto pelo ténis tem vindo a crescer. Ali, isolados no court, impossibilitados de receber indicações das equipas técnicas, os jogadores tomam por si as próprias decisões. Se decidirem bem, ganham; se decidirem mal, perdem. E não há arbitro ou treinador, nem sorte nem azar, com que se possam desculpar. Tem-se discutido a introdução do coaching, que se traduz na possibilidade de haver comunicação entre a equipa técnica e o jogador durante os encontros. Parece-me que tal mudança acabaria por descaracterizar a modalidade e desresponsabilizar o jogador.

O ténis é também uma das poucas modalidades onde a duração da partida está como que indexada à qualidade do espectáculo, entendida em termos de equilíbrio entre os contendores. Um encontro tanto pode durar hora e meia, ou até menos do que isso, como prolongar-se durante várias horas.

Mais populares A carregar...

Por último, o ténis pode ser uma importante fonte de pedagogia desportiva. Por norma, o ambiente é saudável, de respeito mútuo e, mais distintivo do que tudo o resto, os jogadores são os verdadeiros protagonistas, não só ao nível da sua actuação, mas também — e aqui reside a grande diferença — ao nível do discurso e da exposição de ideias. Algo que, por exemplo, no futebol aparece como excepção ao chorrilho de banalidades que a maioria dos intervenientes debita, quais gravadores sem conteúdo.