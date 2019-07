Cartas ao Director

Quotas: assim não Rui Tavares

​Rui Tavares na sua crónica Sim, precisamos de universidade para todos - é “habilidoso”, mas desiludiu-me. Começa por ir “pescar” ao artigo de Maria Fátima Bonifácio (o que rende) para logo retirar o acesso à Universidade desse contexto e o colocar num maniqueísmo “elitista injusto vs popular justo”, colocando-se aos lado do último, “dos que “não empurram os outros para baixo” (sic). E entretanto, no resto do texto... esquece os negros e os ciganos. E entrega-se, muito justamente, à necessidade de abrir a Universidade e restante ensino básico e secundário. E aqui, para além da metodologia de escrita que já referi, não estamos de acordo. Que a abertura democrática ao ensino desde a base se deva executar, tudo bem, mas fazê-lo contemporaneamente à Universidade na base de etnias, ou religiões ou qualquer outro item político (que está na base do seu escrito) entendo como absurdo pois Rui Tavares é doutorado e sabe que só se deve aceder a uma licenciatura pelo saber e nunca pela cor da pele ou pela igreja que frequenta. Senão, lá vai todo o rigor a que a Universidade se propõe e cujo valor de admissão já está a montante. Não elitismo, mas rigor. Que todos entrem no ensino básico, negros, ciganos, asiáticos, muçulmanos, altos, baixos... todos, mas em quotas não! Apreciando-o como o aprecio, sei que Rui Tavares não me vai apodar de racista, daí que, repito, fez mal em tomar este como mote para coisas que diz depois e onde só tem razão pela metade. E isso não apanágio seu.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Foi um murro no estômago

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Daniel Oliveira tem razão. O Público deve excluir liminarmente a colaboração da historiadora Bonifácio. E pedir desculpa aos leitores. A nossa assinatura não pode subsidiá-la nem com meio tostão. É uma afronta.

Para mim foi um murro no estômago ao qual nem sequer pude retorquir. Espero que não se volte a repetir nem com ela nem com escritos do mesmo teor.

Maria José Seixas, Oeiras