Túmulos abertos no Vaticano para encontrar Emanuela Orlandi estão vazios

Os túmulos de duas princesas enterradas no século XIX, abertos esta quinta-feira na esperança de encontrar o corpo de uma adolescente desaparecida misteriosamente em 1983, não tinham quaisquer restos mortais, anunciou o Vaticano num comunicado.

“A pesquisa teve um resultado negativo: não foram encontrados restos humanos, nem urnas funerárias”, anunciou em comunicado o director da sala de imprensa do Vaticano, Alessandro Gisotti.

Os túmulos foram abertos na manhã desta quinta-feira em resposta ao pedido da família da adolescente, Emanuela Orlandi, desaparecida desde 1983. A operação aconteceu após a cerimónia matinal que acontece na igreja subjacente a este cemitério. A família de Emanuela e descendentes das princesas estiveram presentes.

Logo após a abertura dos túmulos, a advogada da família, Laura Sgro, mostrou surpresa com o resultado. “Os túmulos estão vazios. Estamos todos surpreendidos”, disse a advogada.

“Eles [os peritos] desceram e encontraram uma sala de quatro por três metros, o que foi a primeira surpresa, mas não havia absolutamente nada dentro”, disse o irmão de Emanuela, Pietro Orlandi, aos jornalistas à entrada do cemitério.

O pedido da família surgiu após a advogada ter recebido uma carta anónima com a sugestão de que o corpo de Emanuela poderia estar num dos túmulos, localizados no cemitério Teutónico, na Cidade do Vaticano. No monumento há uma estátua de um anjo a segurar um livro com a frase em latim Requiescat in Pace (descansa em paz, em português).

As famílias das duas princesas concordaram com as buscas e já “foram informadas sobre o resultado”, afirmou a fonte do Vaticano.

O túmulo das princesas Sophie von Hohenlohe (morta em 1836) e Charlotte-Frédérique de Mecklembourg (morta em 1840), de origens austro-alemães, estavam ambos completamente vazios.

Estão em curso verificações nos arquivos para conhecer a natureza das obras realizadas naquele cemitério, algumas das quais datam do fim do século XIX e outras dos anos 1960 e 1970.

Um persistente mistério

Emanuela Orlandi desapareceu a 22 de Junho de 1983, quando tinha 15 anos, após sair de casa, no Vaticano, para ir a uma aula de música em Roma.

O seu caso é um dos mais persistentes mistérios de Itália, havendo teorias da conspiração a implicarem a máfia ou o Vaticano.

As teorias sobre o desaparecimento de Orlandi aumentaram desde uma tentativa de garantir a liberdade de Mehmet Ali Agca, um cidadão turco preso em 1981 por tentar assassinar o Papa João Paulo II, que estava associado a Enrico De Pedis, um mafioso enterrado numa basílica em Roma. O seu túmulo foi aberto em 2012, mas não foram detectadas provas relacionadas com Emanuela Orlandi.

No ano passado, ossadas encontradas no solo da embaixada do Vaticano em Roma provocaram enorme atenção nos meios de comunicação social italianos, que associaram a Orlandi e a Mirella Gregori, outra adolescente que desapareceu no mesmo ano. Testes de ADN tiveram, porém, resultado negativo.

A polícia em 1983 não excluiu a possibilidade de que Orlandi tenha sido sequestrada e morta por razões que não estejam ligadas ao Vaticano ou que tenham sido vítimas de tráfico humano.