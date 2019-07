Ruptura de barragem em Bahia no Brasil

Uma barragem rompeu-se esta quinta-feira em Quati, no Nordeste do estado brasileiro de Baia, na cidade de Pedro Alexandre, obrigando à evacuação da população da cidadede Pedro Alexandre, onde se localiza a barragem. Coronel Sá, uma cidade vizinha a cerca de 45 quilómetros, recebeu também ordem de evacuação.

De acordo com O Globo, a Defesa Civil do estado aconselhou as famílias de Coronel Sá a deixarem as suas casas. Até ao momento, não há registo de feridos.

A coordenadora da Defesa Civil de Pedro Alexandre afirmou que algumas casas em Quati foram tomadas pela lama, mas que não há registo de feridos.

As fortes chuvas que se têm feito sentir na área do Rio do Peixe, nos últimos cinco dias, poderão ter contribuído para a ruptura da barragem. Segundo fonte do município de Coronel Sá, citado pelo site G1, a água começou a chegar à cidade por volta das 15h30 (19h30 em Lisboa). Desde o início da manhã (hora local) que as autoridades estão a tentar retirar os habitantes das áreas de risco, mas alguns moradores recusam-se a deixar as suas habitações.

A barragem transbordou por volta das 6h (10h em Lisboa) e a estrutura cedeu às 11h (15h em Portugal).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pedro Alexandre tem perto de 16.695 habitantes e Coronel Sá cerca de 17.066 moradores.