O Sea Life tem agora um Porto dos Pinguins

A celebrar dez anos de existência, o Sea Life Porto acaba de receber sete pinguins Humboldt, espécie nativa da América do Sul. De acordo com Ana Ferreira, curadora do espaço, os animais já fizeram “as delícias do público” que visitou o aquário esta quinta-feira. “São animais extremamente interactivos e que criam uma empatia imediata”, descreve à Fugas a responsável, que acompanhará as visitas à nova família do Sea Life. Para comemorar a chegada dos animais – e o aniversário do aquário –​ a entrada é gratuita desta sexta a domingo para crianças até aos 12 anos.

Os pinguins, dois casais e três “solteiros”, foram um investimento de um milhão de euros por parte do aquário público. Para Rui Ferreira, director do espaço, o novo projecto – o Porto dos Pinguins – é uma resposta ao crescente número de visitantes. “Quando pensámos no espaço exterior, não existiu qualquer dúvida de que trazer uma família de pinguins, fruto de um programa de conservação interno do Sea Life, seria a aposta certa, porque são das criaturas mais acarinhadas e desejadas”.

Este projecto –​ que, segundo Ana Ferreira, estava a ser pensado desde 2016 – vem aumentar o espaço de visita do aquário e oferecer aos visitantes dias de “animação”.

Os pinguins Humboldt encontram-se assinalados pelo IUCN-World Conservation Red List of Threatened Species como “vulneráveis” no ranking das espécies em vias de extinção. Por isso, o Programa Europeu de Reprodução de Espécies Ameaçadas (EEP) decidiu colocar estes animais em jardins zoológicos europeus, de forma a garantir, como explica a curadora do Sea Life, “a reprodução em cativeiro”.

Um dos objectivos desta novidade é também “passar uma mensagem de conservação”, revelou à FUGAS Ana Ferreira.

De 12 a 14 de Julho (de sexta-feira a domingo), a entrada é gratuita para as crianças até aos 12 anos, quando acompanhadas por um adulto.

