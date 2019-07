Sonaecom vende WeDo por um valor inicial de 62 milhões de euros

A Sonaecom anunciou esta quarta-feira a venda da tecnológica WeDo Technologies por um valor inicial de 70 milhões de dólares (62,1 milhões de euros) que pode subir até 97 milhões de dólares (86 milhões de euros) em função do desempenho futuro.

Em comunicado ao mercado, divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa do grupo Sonae (dono do PÚBLICO) revelou que a “a sua subsidiária Sonae Investment Management – Software and Technology, SGPS, S.A. (“Sonae IM”), chegou a acordo com a Mobileum, Inc. (“Mobileum”), nos termos do qual a Sonae IM alienará à Mobileum a totalidade do capital social e dos direitos de voto da sociedade WeDo Consulting – Sistemas de Informação, S.A. (“WeDo Technologies”).

De acordo com a mesa nota, “o preço da transacção compreende uma componente fixa de 70 milhões de dólares e uma componente diferida e variável, em função da performance do negócio combinado até 31 de Dezembro de 2021, cujo valor máximo é de 27 milhões de dólares”.

A WeDo, liderada por Rui Paiva, foi fundada pela Sonae no início do século, no auge da primeira vaga de tecnológicas (durante a era que ficou conhecida como a das “dotcom”) e conta actualmente com mais de 200 clientes em mais de 100 países espalhados por todo o mundo, empregando mais de 600 pessoas.

As duas empresas - WeDo e Mobileum - coincidem em várias áreas de actividade, desde as soluções para aumentar as receitas dos clientes, até à gestão de risco, segurança digital ou análise de dados.

“Com esta transacção, a Sonae IM prossegue a estratégia de gestão activa do seu portefólio de empresas de base tecnológica, com o objectivo de consolidar a sua posição de investidor de referência a nível internacional, reforçando ao mesmo tempo o trajecto de crescimento e afirmação da WeDo Technologies no mercado global, o que representa uma clara oportunidade para a empresa e para as suas pessoas”, conclui a empresa no comunicado.