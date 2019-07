Há uma “corrida ao lítio em Portugal”, alerta a Quercus

Em 2019, em apenas seis meses, foram apresentados 22 requerimentos, para exploração de lítio em Portugal. Segundo a associação ambientalista Quercus, esses requerimentos foram todos feitos por uma única empresa: “a Portugal Fortescue Unipessoal, totalizando 6926,168 km² de área para prospecção, 74,4% do total dos últimos três anos e meio”, lê-se no comunicado da associação.

Segundo a Quercus, no total, 130 municípios de Portugal continental (46,8%) estão sob “ameaça” da exploração de minerais e em relação 79 dos quais há requerimentos de lítio (25,7% dos municípios).

A associação refere que “realizou uma análise exaustiva a todos os pedidos de atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de depósitos minerais que foram efectuados entre Janeiro de 2016 e Junho de 2019, ou seja, ao longo dos últimos três anos e meio” e que os dados oficiais que serviram de base a esta análise foram recolhidos através da página electrónica da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas conclusões desta análise, a Quercus concluiu que existe uma real “corrida ao lítio” em Portugal, que na maioria das vezes é acompanhada por outros minerais (ouro, prata, zinco, cobre, entre outros).

“Num total de 93 requerimentos analisados, foi possível concluir que em 19,3% da área territorial de Portugal existem pedidos de prospecção e pesquisa de minerais (17.797, 92 km²), sendo que só no primeiro semestre de 2019 foi requerida uma área global de 8848,4 km², cerca de 49,7% do total dos últimos 3 anos e meio”, refere a Quercus, sublinhando que “o lítio e o ouro são os minerais mais requeridos, com um total de 50 pedidos cada, nos anos analisados”.

Os municípios com mais requerimentos de prospecção de lítio são a Guarda e Figueira de Castelo Rodrigo, com sete requerimentos diferentes no total. Resultou também da análise efectuada que as regiões-alvo destes pedidos de prospecção de minério são o Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro e Beira Interior.