Por entre fraudes e detenções, subsídio de mobilidade para a Madeira passa a ser imediato

A revisão do modelo do Subsídio Social de Mobilidade para a Madeira foi aprovada por unanimidade esta quarta-feira na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República. O diploma, que vai a plenário para a votação final global a 19 de Julho, chegou a São Bento enviada pelo parlamento madeirense onde tinha sido aprovado, no ano passado, também por unanimidade.

Continuar a ler