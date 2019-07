Cova da Piedade vence Birmingham City nos penáltis

O Cova da Piedade, da Segunda Liga, e o Birmingham City, do segundo escalão inglês, empataram, esta quinta-feira, a uma bola, na partida que inaugurou, em Setúbal, a segunda edição do Torneio Internacional do Sado.

O golo que valeu o empate à equipa portuguesa, treinada por Jorge Casquilha, foi apontado, aos 90 minutos, por Sami, avançado que foi a jogo na segunda parte da partida realizada no Estádio do Bonfim.

O golo que tinha adiantado no marcador o Birmingham City foi apontado, aos 37 minutos, por Marc Roberts. Após um canto, o defesa central foi à área dos “piedenses” cabecear para o primeiro golo da partida.

Na sexta-feira, às 20h, é a vez de o anfitrião Vitória de Setúbal, que teve o seu treinador Sandro Mendes a assistir ao duelo no Bonfim, entrar em acção frente ao Cova da Piedade.

Após o fim do jogo, Cova da Piedade e Birmingham City marcaram cinco grandes penalidades cada, para, em caso de necessidade no final do torneio trianglar, servir de critério de desempate.

O conjunto da margem Sul do Tejo foi mais forte na marca dos 11 metros, vencendo 4-3.