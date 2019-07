Portuguesas voltam a ganhar no Open de Valência

Segundo dia do quadro principal do Open de Valência, segunda vitória para Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo. As duas melhores jogadoras de padel portuguesas voltaram a somar bons resultados no importante torneio do World Padel Tour (WPT) e já garantiram um lugar entre as oito melhores duplas da prova.

A primeira portuguesa a entrar nesta quinta-feira nos courts de Valência foi Ana Catarina Nogueira e a melhor jogadora nacional, ao lado de Paula Josemaría, teve que sofrer para garantir o apuramento.

Contra Teresa Navarro (n.º 20) e Lucía Gómez (n.º 24), Ana Catarina Nogueira perdeu de forma clara o primeiro set (1-6), mas a resposta não podia ter sido melhor: triunfo por contundente 6-0 no set seguinte.

Com tudo adiado para um terceiro e último set, as espanholas Navarro e Gómez conseguiram quebrar rapidamente o serviço e, quando venciam por 5-3, chegaram a ter a possibilidade de fechar o encontro.

Porém, a jogadora portuguesa conseguiu impedir que as adversárias voltassem a quebrar o serviço e, com uma excelente recuperação, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría conquistaram os quatro pontos seguintes, garantindo, ao fim de quase 2h20m, a passagem aos quartos-de-final, com os parciais de 1-6, 6-0 e 7-5.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na fase seguinte, que será disputada nesta sexta-feira, a dupla luso-espanhola terá um confronto extremamente difícil contra Alejandra Salazar, n.º2 do WPT, e Ariana Sánchez (n.º5).

Se, da parte da manhã, Ana Catarina Nogueira foi bem-sucedida, ao final da tarde Sofia Araújo conseguiu a proeza de afastar uma parelha mais bem classificada. Fazendo dupla com a argentina María Virgínia Riera, a jogadora portuguesa defrontou Alba Galán (n.º18) e Victoria Iglesias (n.º17) e o jogo também foi decidido em três sets.

Sofia Araújo e María Riera começaram por ser batidas (2-6), mas garantiram a qualificação com vitórias nos parciais seguintes: 6-2 e 6-4.