Os obscuros objectos de Luis Buñuel

Regressamos à obra de Luis Buñuel (1900-1983) ao longo do Verão e em parte do Outono, através de um ciclo de 25 filmes, 25xBuñuel,​ mostrado em Lisboa (no Espaço Nimas) e no Porto (Teatro do Campo Alegre) em duas fases, a primeira com começo esta quinta-feira, 11 de Julho, e a segunda com início anunciado para o final de Novembro.

Continuar a ler