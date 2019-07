Os Metallica explicados às crianças

Os Metallica anunciaram esta quarta-feira o lançamento de um livro que vai contar a sua história de A a Z aos leitores mais novos. The ABCs of Metallica é o título do livro, cujo lançamento está já anunciado, nas lojas e online, para o próximo dia 26 de Novembro.

Escrito pelos membros da banda norte-americana em parceria com Howie Abrams e com ilustrações de Michael “Kaves” McLeer, The ABCs of Metallica vai recordar a sua vida e carreira “desde Garage Days até Master of Puppets”, diz o comunicado da banda, prometendo também a revelação de alguns “episódios divertidos”.

A banda fundada por James Hetfield e Lars Ulrich anuncia também que parte dos lucros da venda do novo livro irão contribuir para a fundação All Within My Hands, uma instituição dedicada à ajuda humanitária criada pelos próprios músicos. The ABCs of Metallica está já disponível para pré-encomenda, juntamente com outros produtos exclusivos, no site da banda.

Os Metallica já actuaram em Portugal uma dezena de vezes, estando ainda fresco na memória dos seus fãs o concerto que deram no Estádio do Restelo no passado mês de Maio. A sua European WorldWired Stadium Tour, que começou em Lisboa, prossegue por estes dias em cidades da Escandinávia.