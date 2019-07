Vanessa no paraíso do porno

Parece ser a semana das estreias (imerecidamente) desamparadas e dos olhares com o seu quê de transgressivo: depois do mundo do rock alternativo visto por Alex Ross Perry, eis o mundo do porno gay parisiense em 1979 em Coração Aberto. Parte de uma geração de cineastas franceses apaixonados pelo estilo e pela textura vintage do passado (como F. J. Ossang ou Bertrand Mandico, que aliás aqui surge num pequeno papel), o francês Yann Gonzalez estiliza e brinca com os códigos do giallo e do policial, algures entre Mario Bava e Brian de Palma, nesta história de obsessão romântica e criminosa que estreou a concurso em Cannes 2018.

Continuar a ler