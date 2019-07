A punk (não) está morta

Qualquer filme que comece com um power-trio-grrrl-power a cantar Another girl another planet dos Only Ones antes de se autodestruir caoticamente nos bastidores do recinto, pelo meio de álcool, drogas, tatuagens e insultos (e de uma estrela do rock passada dos carretos a mandar toda a gente dar uma volta ao bilhar grande) não está com meias palavras nem meias medidas. O essencial é isto: anda por aí a promover-se tanto filmezinho igual ao litro que é preciso apaparicar o objecto não identificado que é Her Smell, sexta longa-metragem do americano Alex Ross Perry e primeira a chegar ao circuito comercial nacional (apesar da sua obra anterior ter praticamente toda sido mostrada no Indielisboa). Porque tem Elisabeth (A História da Aia) Moss no papel de uma vida como roqueira em queda livre, porque é o melhor filme que Ross Perry já fez e porque é, desculpem a palavra, um filmão do caraças.

