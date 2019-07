Pau-Brasil abre uma segunda casa, em Cascais

Abriu as portas, esta semana, uma segunda Casa Pau-Brasil, em Cascais. A concept store especializada em produtos brasileiros instalou-se originalmente na zona do Príncipe Real, em Lisboa, em Abril de 2017, e agora vai ter um segundo espaço, no edifício da Avenida Valbom 16, em Cascais.

O novo espaço terá uma organização semelhante ao original, com duas dezenas de marcas brasileiras, da cosmética à moda, passando pelo design e gastronomia. Entre elas estão, por exemplo, Granado, Ipanema, Juliana Herc, Lenny Niemeyer, Melissa, Phebo, Salinas, Livraria da Travessa e Florista da Casa.

Foto Igor Barbosa

“Desde o tempo em que a Casa Pau-Brasil era um projecto em papel (há cerca de seis anos) que a ideia era abrir não uma só casa, mas sim criar um conceito onde se apresentasse o melhor do Brasil em vários locais”, afirma Rui Gomes Araújo, fundador da Pau-Brasil​. “Não queremos ficar apenas por Portugal, já estamos a estudar outros mercados, um deles em fase bastante avançada, que em breve será divulgado”, acrescenta por e-mail.

A nova localização, em Cascais, “surgiu de uma oportunidade”, na qual decidiram apostar, tendo em conta “o êxodo de turistas que se estão a radicar em Portugal" e a quantidade de brasileiros que ali vivem, bem como de estrangeiros que “apreciam a curadoria de marcas” presentes na concept store, explica o fundador.

O espaço foi projectado pela dupla de brasileiros Bei Lobo e Bob Neri, em coordenação com o português Pedro Barata. Nos espaços comuns estão expostas peças de designers como Sergio Rodrigues e Gabriel Wickbold. Nas vitrinas, instalações inspiradas na visão de Hélio Oiticica, realizadas por Joana Astolfi.

O objectivo da Casa Pau-Brasil foi, desde o início, “apresentar um Brasil que sempre existiu, mas que estava escondido e pouco divulgado para muitos europeus e não só”, continua Rui Gomes Araújo, garantindo que o primeiro espaço, em Lisboa, tem corrido bem. “Crescemos bastante com a vinda da icónica Livraria da Travessa e iremos crescer ainda mais com outras novidades que estão para breve”, adianta.

Casa Pau-Brasil Cascais

Morada: Avenida Valbom, 16

Horário: Todos os dias, das 10h às 22h (domingos e feriados fechará um pouco mais cedo)