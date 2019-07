Nintendo anuncia Switch Lite, uma nova consola portátil

A Nintendo anunciou para Setembro a Switch Lite, uma nova consola portátil inspirada na popular consola híbrida Nintendo Switch.

A Switch Lite é mais pequena do que a Switch em modo portátil e, ao contrário desta, não pode ser ligada a uma televisão.

O novo modelo tem um ecrã de 5,5 polegadas (menos do que as 6,2 polegadas da Switch) e mantém a resolução da Switch original. Os comandos fazem parte integral do aparelho, não podendo ser separados do ecrã. A bateria, segundo a Nintendo, dura mais meia hora. Haverá modelos em três cores: amarelo, cinzento e turquesa.

Foto Uma imagem promocional da Switch Lite Nintendo

Apesar de partilharem o nome, o novo modelo não é uma substituição e as duas consolas vão coexistir no mercado. A Lite será compatível com os jogos da Switch que podem ser jogados em modo portátil.

A Nintendo Switch, lançada em 2017, trouxe a novidade de ser uma mistura de consola portátil e doméstica. Vendeu perto de 35 milhões de unidades, segundo informação da Nintendo. É um número que fica muito acima dos 14 milhões da antecessora Wii U, um modelo que não correu bem à fabricante nipónica. Já a portátil 3DS, que se estreou em 2011, vendeu 75 milhões de unidades.

A nova Switch Lite chegará às lojas a 20 de Setembro.