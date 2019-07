Sobe para três o número de mortos em despiste de carro em ribanceira em Penafiel

Um dia depois de um bebé de dez meses e o avô terem morrido num despiste de um automóvel numa ribanceira em Canelas, no concelho de Penafiel, uma mulher, alegadamente a avó do bebé, morreu também na sequência do acidente.

A mulher, de 48 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, pelas 2h, depois de não ter conseguido resistir aos ferimentos graves, segundo apurou o PÚBLICO. A mulher será, segundo o Correio da Manhã, a avó do bebé de dez meses que morreu nesta terça-feira após o carro onde seguia ter caído numa ribanceira em Penafiel.

O acidente provocou também ferimentos ligeiros em duas mulheres, avançou na terça-feira fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica à agência Lusa.

A ocorrência foi registada às 11h46 na Estrada Nacional 108, em Canelas, concelho de Penafiel, no distrito do Porto.

O automóvel, onde seguiam cinco pessoas, caiu numa ribanceira, a uma distância de cerca de 50 a 60 metros, e ficou preso junto a uma lagoa do rio Douro.