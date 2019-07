Pais suspeitos de raptarem filha e de construírem divisão sem luz para esconderem menor

Um casal foi detido na manhã desta terça-feira, no Porto, por ser suspeito de manter a filha menor em situação de sequestro. A menina tinha sido adoptada, mas foi dada como desaparecida pelos pais adoptivos, tendo sido encontrada em casa dos pais biológicos, que a escondiam das autoridades num pequeno espaço sem luz e quase sem circulação de ar.

A menina não tinha qualquer liberdade de movimentos, não podendo sair para o exterior da residência, informa a PSP em comunicado. No último ano lectivo, a menor não frequentou a escola. O cativeiro terá durado, pelo menos, um ano, avança ao PÚBLICO fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa.

“A menor encontrava-se num esconderijo do quarto disfarçado por parede falsa, preparado propositadamente, ao que tudo indica, para ali ser ocultada, sempre que alguma autoridade policial ou outra instituição se aproximavam do imóvel, sendo o espaço exíguo, sem qualquer tipo de luz e quase sem circulação de ar”, pode ler-se no comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fonte da PSP explica ao PÚBLICO que, no dia-a-dia, a criança podia circular dentro da casa, sendo colocada no esconderijo sempre que alguma autoridade se aproximava ou visitava a habitação. Desde o desaparecimento da menor, as autoridades suspeitaram dos pais biológicos.

O casal, de 43 e 44 anos, foi detido na União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no Porto. A força policial adianta, também, que a menor se encontrava “bem nutrida e, aparentemente, de boa saúde”.

O casal irá ser presente no Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste — Cascais, para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coacção.