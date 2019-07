Ordem dos Enfermeiros denuncia “condições desumanas” na prisão de Santa Cruz do Bispo

A Ordem dos Enfermeiros (OE) denunciou esta quinta-feira “situações que colocam em risco a vida de utentes e de profissionais”, na clínica de doenças mentais do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.

A situação veio a público na sequência de uma visita à ala masculina da prisão — onde está inserida a clínica — originada por denúncias feitas à OE. A visita “permitiu confirmar essa realidade: um cenário de caos, sobrelotação, falta de profissionais e condições desumanas de higiene e alojamento”, lê-se num comunicado publicado no site da Ordem dos Enfermeiros.

“Na clínica, com lotação para 90 pessoas, estão neste momento 187, sendo que num dos espaços estão 19 pessoas amontoadas, o mesmo espaço onde dormem, comem e fazem as suas necessidades. É manifesto o odor a urina, num cubículo sem distanciamento entre as camas, que são apenas estrados, onde abundam as moscas”, descreve a organização.

Além do descrito, nota a OE, não há cumprimento de práticas de controlo de infecção, “como a higienização de colchões da cama, das mãos ou a simples limpeza dos espaços físicos, o que coloca em risco os reclusos e os profissionais”.

Durante a noite, está de serviço apenas um enfermeiro para dar eventual resposta a uma prisão com 402 reclusos, 187 dos quais internados na clínica psiquiátrica. “Perante o cenário encontrado, e tendo em conta as suas atribuições e competências, a OE não pode ignorar esta situação, apelando à implementação urgente de procedimentos de segurança neste estabelecimento”, lê-se na nota.

O PÚBLICO tentou contactar a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais sobre a situação da cadeia de Matosinhos, mas ainda não obteve resposta.