Ex-director do Museu da Presidência vai a julgamento

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu hoje, quarta-feira, levar a julgamento o ex-director do Museu da Presidência da República, Diogo Gaspar.

A juíza considerou que as testemunhas relataram apenas a disponibilidade, o bom gosto e o trabalho do arguido, mas não mostraram saber nada sobre os factos de que está acusado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A magistrada considerou ainda que as escutas telefónicas são reveladoras dos projectos de Diogo Gaspar e do facto de fazer segredo até de alguns assuntos.

Diogo Gaspar, que não veio à audiência, está acusado dos crimes de abuso de poder, participação económica em negócio, tráfico de influência, falsificação de documentos, peculato e branqueamento de capitais, num total de 42 crimes.

Segundo o Ministério Público, Diogo Gaspar utilizou de facto a sua posição, funções e atribuições para obter vantagens patrimoniais e não-patrimoniais indevidas, em seu benefício e de terceiros; violou vários deveres inerentes a um funcionário público, agindo por interesse próprio e não acautelando os interesses do Estado, transgredindo os seus deveres de isenção e de persecução de legalidade; e beneficiou as empresas dos amigos em negócios com o Museu da Presidência – tendo, ele próprio, beneficiado financeiramente – e, finalmente, teve uma intervenção na gestão da sociedade História Escondida.