Acidente fez dois feridos e obrigou ao corte do trânsito no IC19 em Queluz

Um acidente após a curva do Palácio de Queluz obrigou esta quarta-feira, ao final da tarde, ao corte da estrada IC19 no sentido Lisboa-Sintra. Um veículo capotou e os trabalhos de remoção e limpeza da via estão a ser efectuados. Há registo de dois feridos, segundo a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) ao PÚBLICO, que foram transportados para o hospital Amadora-Sintra.

A circulação automóvel começou a ser desviada em direcção a Queluz, onde os condutores só poderão reentrar na IC19 em Tercena. Mas, pelas 17h40, a via esquerda foi reaberta à circulação.

O acesso ao IC19 na Amadora, via EN117, também se encontra bastante condicionado. Para quem precede de Lisboa, o trânsito estende-se até Campo Grande, ainda na 2.ª Circular.

No sentido Sintra-Lisboa há demora desde o Cacém até à Amadora devido a um acidente em Massamá.

Segundo informações do portal das estradas, da Infra-estruturas de Portugal, o alerta do acidente em Queluz foi emitido às 16h30, no quilómetro 6 do IC19. A ANPC informou que foram enviados 16 operacionais, apoiados por seis veículos.