João Félix, o futebolista, e a renovação das listas do PSD. Manuela Ferreira Leite explica

Pode o futebol ser um exemplo para a política? Pode, segundo a antiga presidente do PSD Manuela Ferreira Leite, que ontem deu o exemplo do futebolista João Félix, transferido do Benfica para o Atlético de Madrid por mais de 120 milhões de euros, para justificar a renovação de nomes, uma boa parte jovens, nas listas de deputados às eleições legislativas e 6 de Outubro deste ano.

No seu espaço habitual de comentário político da TVI desta quarta-feira, Manuela Ferreira Leite foi questionada pela renovação das listas do PSD anunciada recentemente pelo presidente do partido Rui Rio. E o que lhe veio à memória foi João Félix.

“Se não se der oportunidade aos novos como é que se renova a classe política? Nós temos recentemente o caso o caso de um futebolista que toda a gente conhece, o João Félix, que, deram-lhe a oportunidade dele jogar com 19 anos. Portanto, se não se dá a oportunidade de pegar em gente jovem e os pôr em cabeça de lista… É preciso arriscar”, afirmou.

Depois, sobre o facto de Rui Rio ter admitido que também vai ter críticos à sua presidência do PSD, Manuela Ferreira Leite, afirmou que críticos “estão sempre” nas listas. “Ninguém faz listas sem críticos. O que tem é sempre as mesmas caras. (…) São sempre os mesmos”, acrescentou.

Já sobre a demissão de Castro Almeida da vice-presidência do Partido, em discordância com a presidência de Rio, Ferreira Leite foi mais reservada. “Para mim não é fácil falar sobre o assunto. Primeiro porque sou amiga dos dois. Os dois foram meus vice-presidentes [quando liderou o partido]. São pessoas responsáveis. São pessoas que não brincam com as suas tarefas. São conscientes, são responsáveis. (…) A única coisa que sei é que qualquer um deles não toma posições levianas. E, com certeza, cada um deles tomou aquelas decisões que seriam as melhores do momento”, afirmou.