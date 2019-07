Carlos César anuncia saída do Parlamento

Durante meses foi alimentando o tabu. Chegaram a dá-lo como possível candidato à presidência da Assembleia da República, mas nos últimos tempos foi mostrando que o caminho poderia passar por outro lado. Carlos César anunciou esta noite que não será candidato nas próximas eleições legislativas de Outubro, saindo assim do Parlamento onde entrou depois das eleições de 2015.

Lembrando que no fim de semana a o PS Açores vai decidir os seus candidatos, decidiu informar os deputados: “É por isso um dos locais próprios, para vos dar conta de uma decisão que tomei, desde os primeiros momentos em 2015 e que transmiti ao secretário-geral e em Fevereiro do ano passado e que tem a ver com o facto de não ser de novo candidato à Assembleia da República pelos Açores e não ser também por outro círculo onde não seja natural, porque sou incorrigivelmente açoriano”, informou.

“É tempo de dar lugar a outros. O PS deve prosseguir o caminho de renovação que está a fazer”, disse. “Não me excluo da participação política, das minhas responsabilidades cívicas, fá-lo-ei enquanto presidente do partido, enquanto o for, e enquanto cidadão. Vou continuar empenhado”, garantiu.

No discurso aos deputados, César falou de uma “legislatura especialmente complexa e especialmente trabalhosa”. Muitas vezes com “sucesso” entre esses sucessos entra a “paciência”. “Fizemos exercício de paciência, não digo com quem para não comprometer soluções futuras”, disse provocando risos na sala. Antes de anunciar, César agradeceu a jornalistas, funcionários, deputados, a Ferro Rodrigues e um especial a António Costa “sem outro interesse que não seja fazer justiça à minha consciência”. Esta é uma “amizade velha mas não envelhecida. Estou convencida que os portugueses partilham da apreciação que fazemos”, disse.

Depois de um discurso curto e muito aplaudido, Costa sobe ao palco para agradecer aos deputados e afirmar que está em “estado de emoção”.

Ainda há semanas, numa entrevista ao PÚBLICO, César mantinha o suspense, mas levantava o véu para o facto de poder estar de saída. Quando questionado sobre o facto de poder ir para presidente da AR, César respondeu: “Já disse que não estou a exercer este cargo pensando noutro. E já disse que o primeiro-ministro e secretário-geral do PS é conhecedor das minhas disponibilidades ou da falta delas para o futuro. E já que está a referir-se a essa matéria - e tendo em conta notícias que li nos jornais -, eu não tenho nem nunca tive qualquer disputa com Eduardo Ferro Rodrigues para esse ou para outro qualquer cargo político. Aliás, aprecio muito a sua actividade como presidente da Assembleia, para a qual, registe-se, contribuí decisivamente, antes e depois de ele ser candidato”.

Para a despedida tinha no jantar não só os deputados e ex-deputados desta legislatura, como o filho, Francisco César, actual líder parlamentar do PS Açores, e Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores, que sucedeu a César no cargo em 2012.

Carlos César regressou ao Parlamento em 2015, depois de ter saído da presidência do Governo Regional dos Açores. Foi com António Costa que foi para presidente do PS, cargo que manterá. O facto de não ser candidato a deputado não fecha no entanto a porta a outros cargos, como por exemplo no próximo executivo.