Alberto João Jardim diz que Portugal precisa de uma revisão constitucional

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim considerou nesta quarta-feira que o país está “num impasse” e que só será possível “fazer grandes mudanças” com uma revisão da Constituição.

“Toda a gente sabe que o país está num impasse e que sem revisão constitucional não se podem fazer grandes mudanças”, afirmou Alberto João Jardim, acusando o Governo socialista liderado por António Costa de “desinvestimento nos serviços públicos”, apontando como exemplo o sector da saúde.

À margem das jornadas parlamentares do PSD-Madeira, que decorrem até quinta-feira no auditório da Junta de Freguesia de Santo António, no Funchal, Alberto João Jardim afirmou ainda que o líder do PSD, Rui Rio, “tem uma estratégia muito complicada num país como Portugal, em que os partidos só pensam em eleições”.

Alberto João Jardim salienta que Rio tem uma “estratégia de longo prazo” para o país, que passa por “criar a possibilidade de um entendimento a nível central, de modo que o país seja governado ao centro, com uma oposição à direita e à extrema-esquerda”, e com o objectivo de “retirar” PCP e BE “da área do poder”.

Para isso, considera que a unidade do partido para as eleições legislativas nacionais de 6 de Outubro é fundamental.

“Se continuarem lá [no PSD nacional] a brincar às ‘cowboyadas’, eu agora também tenho mais tempo para brincar aos cowboys, porque para voltarmos ao conservadorismo neoliberal do senhor [antigo primeiro-ministro] Passos Coelho, isso é que não!”, observou.

Alberto João Jardim foi presidente do PSD-Madeira entre 1974 e 2015, e presidente do Governo Regional da Madeira entre 1978 e 2015.