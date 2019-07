“Bolsonaro não tem capacidade intelectual para liderar nada”

Jair Bolsonaro é produto de uma coligação negativa que reúne conservadores, pessoas anti-PT ou liberais que encaram o Estado como um estorvo. A sua chegada ao poder fez-se mais pela negação do poder anterior do que pela afirmação de uma alternativa. E é essa limitação que o afunda nas sondagens, bloqueia o Governo no Congresso e adensa as dúvidas do Brasil em relação ao seu futuro.

Humberto Dantas, investigador em ciência política, académico e activista em acções de promoção da democracia traça ao PÚBLICO um retrato do país que está no meio de um salto entre o que queria rejeitar e o que não sabe querer no futuro.

