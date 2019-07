Merkel vista a tremer pela terceira vez

A chanceler alemã, Angela Merkel, foi vista nesta quarta-feira a tremer por largos minutos na recepção ao primeiro-ministro finlandês, Antti Rinne, em Berlim. É a terceira vez que a líder do Governo alemão treme em público em poucas semanas.

Em reacção à divulgação de um vídeo em que se vê Merkel a tremer enquanto os hinos da Alemanha e da Finlândia tocavam, um porta-voz do Governo alemão garantiu que Merkel está bem e que a agenda estava a ser cumprida sem sobressaltos.

Ao contrário dos incidentes anteriores, este não parece ter sido tão grave ou, pelo menos, tão explícito nos tremores. Merkel e os seus próximos têm justificado os tremores com a intensidade do calor e desidratação, afastando a hipótese de problemas médicos. Todavia, as temperaturas em Berlim nesta quarta-feira não estão altas, com a imprensa alemã a referir-se a temperaturas frescas — 18 graus Celsius.

Merkel foi vista a tremer pela primeira vez a 18 de Junho, quando participou na recepção ao recém-eleito Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, na capital alemã. Tremeu durante vários minutos. Mais tarde, a chanceler garantiu sentir-se melhor depois de beber três copos de água. “Desde aquele momento, bebi pelo menos três copos de água, algo que eu aparentemente precisava, e agora estou muito bem”, disse Merkel. As temperaturas nesse dia estavam elevadas — 28 graus Celsius.

Os tremores voltaram uma semana depois, agora na cerimónia de tomada de posse do novo ministro da Justiça alemão com o Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, dentro de um edifício. Merkel dirigiu-se poucas horas depois para a cimeira do G20 em Osaka, no Japão.

A chanceler alemã termina o mandato em 2021.