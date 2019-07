Gouveia: Festival de Tapas e Petiscos com variedade gastronómica

A cidade de Gouveia, na Serra da Estrela, vai acolher, entre quinta-feira e domingo, a 11ª edição do Tapiscos – Festival de Tapas e Petiscos, que presenteia os visitantes com animação e gastronomia.

O Festival de Tapas e Petiscos de Gouveia surge por iniciativa do município e da Associação São Julião. Segundo a organização, “durante a realização do evento anual, a avenida Pedro Botto Machado enche-se de cor e alegria”. “Ao longo dos quatro dias, os visitantes poderão deliciar-se com a variedade gastronómica apresentada pelos restaurantes presentes no evento, mas também assistir aos mais diversos momentos musicais”, refere a organização, em comunicado à agência Lusa.

De acordo com a nota, este ano os visitantes poderão visitar oito espaços de restauração. A sessão de abertura do Tapiscos está marcada para as 19h30 desta quinta-feira, seguindo-se uma tertúlia, que culminará com um momento de degustação.

O primeiro dia será animado pelos grupos Bombásticos, de Bombos do IG – Escola Profissional de Gouveia, da Sociedade Musical Gouveense Pedro Amaral Botto Machado e da Banda ÍNDICE.

Na sexta-feira, durante a tarde, haverá um showcooking dinamizado pelo IG – Escola Profissional de Gouveia e a noite será animada pelo grupo musical Black Mind.

No sábado há um novo momento de showcooking, ao qual se segue o 5º Encontro de Concertinas de Gouveia, que decorrerá à noite, a partir das 21h.

Na tarde de domingo, para além do showcooking, o Grupo de Fados e Guitarradas da Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra encerrará o Festival com uma actuação.

O evento contará ainda com animação infantil, estátuas humanas e caricaturistas.