Sporting entra na pré-época a perder

A única coisa que é possível avaliar nos jogos de pré-época é o momento de forma. Nada mais que isso, é por isso que se chama pré-época. Portanto, a única coisa que haverá a dizer da derrota do Sporting no seu primeiro jogo de preparação na Suíça é que a forma ainda está muito em baixo. Com duas semanas de trabalho, os “leões” saíram derrotados por 1-2 do embate com o Rapperwil-Jona, da terceira divisão suíça (e treinado por um português, Pedro Silva), o que indicia ainda muito trabalho pela frente para Marcel Keizer até ter uma equipa apresentável para defrontar o Benfica no início de Agosto, na Supertaça.

O primeiro “onze” da época teve muitos repetentes da época passada (Renan, Mathieu, Wendel, Bruno Fernandes, Doumbia, Raphinha e Dost) e vários reforços (Luís Neto e Luciano Vietto), jovens da formação (Thierry Correia e Nuno Mendes). Com esta equipa, o Sporting conseguiu alguns bons momentos no ataque, com os suspeitos do costume em evidência – Bruno Fernandes a manobrar e Raphinha a acelerar pelo flanco.

Foi assim que aconteceu o golo “leonino” logo aos 13’. Raphinha acelerou pelo corredor direito, entrou na área e foi derrubado por Tiago Ribeiro, jogador que chegou a passar pelas escolas do Benfica. Na conversão, Bruno Fernandes fez o golo no remate de habilidade quase ao centro da baliza que deixou o guarda-redes da equipa suíça sem reacção. Raphinha e Bruno Fernandes foram os jogadores mais em evidência na primeira parte, e Vietto também mostrou alguma coisa durante este período, o melhor do sporting neste primeiro teste.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para a segunda parte, Keizer mudou tudo e veio ao de cima a falta de rotinas neste “onze” alternativo, sobretudo na defesa, com Tiago Ilori a mostrar-se particularmente desastrado nos dois golos do Rapperswil-Jona. Aos 49’, não acompanhou da melhor forma Jordan Gele no golo do empate, e, aos 68’, colocou em jogo Merlin Hadzi quando este estava perante Maximiano. Quanto aos “novos”, Camacho e Plata mostraram velocidade nas alas, com o equatoriano a protagonizar o melhor momento do Sporting, com um espectacular remate à trave aos 51’. De resto, nada mais a dizer, a não ser que ainda falta muita coisa e muito tempo para meter a máquina a funcionar.

Sporting na primeira parte: Renan, Thierry Correia, Mathieu, Luís Neto, Nuno Mendes, Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Vietto, Raphinha e Bas Dost.

Sporting na segunda parte: Maximiano, Eduardo Quaresma, Tiago Ilori, Ivanildo, Abdu Conté, Eduardo, Miguel Luís, Matheus Pereira, Rafael Camacho, Gonzalo Plata e Luiz Phellype.