Peter Sagan vence quinta etapa do Tour

O eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe​) venceu esta quarta-feira ao sprint a quinta etapa da Volta a França, cumprindo os 175,5 quilómetros entre Saint-Dié-des-Vosges e Colmar, em 4h02m33s, com o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a manter a liderança da prova, agora com 14 segundos de vantagem para o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), segundo na etapa, pelo que bonificou seis segundos, aproximando-se do camisola amarela.

O três vezes campeão mundial de estrada (2015, 2016 e 2017) não conteve a alegria de regressar às vitórias no Tour, tendo sublinhado “o grande trabalho da equipa”. “Controlou toda a etapa, para poder impor-me no final e conquistar uma vitória que andava a escapar-nos”, sublinhou.

"I have to thank all my teammates. We controlled the race all day, and I did my best to finish the job.”@petosagan thanks his team-mates after his stage win. #TDF2019 pic.twitter.com/uypJF9zftS