FC Porto oficializa Luis Díaz até 2024

O extremo colombiano Luis Díaz assinou um contrato até 2024 com o FC Porto, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, no seu site oficial.

Depois de ter disputado a Copa América, o internacional colombiano, de 22 anos, chega ao FC Porto depois de ter jogado no Barranquilla FC e no Junior Barranquilla, no qual foi duas vezes campeão. Os “azuis e brancos” não revelaram o valor da transferência, mas o negócio terá ficado fechado a troco de uma verba que ultrapassa os sete milhões de euros.

Luis Díaz, que vai vestir a camisola 7, é o quarto reforço dos “dragões” para a nova temporada, juntando-se ao argentino Renzo Saravia, ao cabo-verdiano Zé Luís e ao japonês Shoya Nakajima.