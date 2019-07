Éder Militão apresentado pelo Real Madrid

Uma indisposição levou a que a apresentação de Éder Militão, no Real Madrid, terminasse antes do previsto​, com o jogador a dar sinais de desconforto durante a cerimónia no Santiago Bernabéu.

O defesa internacional brasileiro estava a ser questionado quando ajeitou a gravata e começou a beber água, baixando a cabeça, mostrando sinais de indisposição e já sem conseguir responder à questão, dando indicações de que não conseguia continuar.

Antes, e depois de ser apresentado pelo presidente “merengue”, Florentino Pérez, Éder Militão já tinha dito que chegava ao “melhor clube do mundo”.

“Estou muito feliz com este momento, por jogar no melhor clube do mundo”, disse o central, de 21 anos, que representou na última época o FC Porto e saiu para os “merengues” por 50 milhões de euros.

Militão realizou os testes médicos no hospital universitário La Moraleja, em Madrid, pouco antes de ser apresentado numa cerimónia na tribuna de honra do Estádio Santiago Bernabéu.

O defesa estava há muito anunciado como reforço para o treinador francês Zinedine Zidane, mas, após o final da época, integrou o estágio do Brasil, que no sábado passado conquistou a Copa América, ao vencer na final o Peru por 3-1, com o central a entrar em campo aos 77 minutos.

O defesa ainda explicou que é um jogador “polivalente” - no FC Porto jogou a central e a lateral -, e que não gosta de perder, referindo que é “muito competitivo” e que está desejoso de “trabalhar com Zidane”.

Na conferência, houve ainda oportunidade para Militão revelar que Casillas e Pepe, com quem jogou no FC Porto, lhe deram alguns conselhos. “Falaram-me da cultura, do dia-a-dia. Disseram-me que chegasse tranquilo, fizesse um grande trabalho e que continuasse a evoluir, para permanecer aqui”, revelou.

Militão confessou que jogar no Real Madrid “é um sonho de criança” e prometeu trabalhar no máximo das suas capacidades no clube da capital espanhola. “Podem ter a certeza de que vou dar tudo com esta camisola, que está no meu coração. Foi o coração que me ajudou a chegar aqui, vou deixar tudo em campo e espero ter uma grande época e fazer história”, acrescentou.

O jogador assinou um contrato com o Real Madrid válido até Junho de 2025.