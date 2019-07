Nuno Santos: “Vamos tornar o futebol mais democrático”

Esteve no arranque do programa Os Donos da Bola, que marcou uma viragem nos debates televisivos sobre futebol, mas 27 anos depois o jornalista Nuno Santos considera que chegou a altura de melhorar a relação dos portugueses com o jogo. O Canal 11 quer promover o que há de melhor na modalidade. O lado mais puro da competição e não da clubite, rejeitando explorar a controvérsia por si só. Sem noticiários, mas com muita reportagem, irá estrear-se a 1 de Agosto, para coincidir com o arranque da temporada desportiva. A inesperada quebra do protocolo com a RTP no início do ano obrigou a algumas alterações, mas está tudo pronto para o pontapé de saída nos estúdios da Cidade do Futebol.

