Mangas compridas? Sim, é uma das seis tendências de biquínis e fatos de banho para este Verão

Até quinta-feira as temperaturas deverão subir dez graus, atingindo os 40º em alguma zonas do país e, sempre que o termómetro sobe, as atenções voltam-se para a praia. Por isso, o Culto juntou algumas tendências da moda de praia deste ano.

Na fotogaleria, em cima, mostramos-lhe, algumas propostas de biquínis e fatos de banho com cinto, com padrões animais, com tecidos sustentáveis, de mangas compridas e com tons metalizados. São algumas das principais tendências deste ano. Pelo meio, estão ainda alguns cortes (parte de baixo mais cavada e cintura subida, por exemplo), cores (amarelo, tons néon), e padrões mais populares.