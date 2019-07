Marroquino acusado de terrorismo condenado a 12 anos de prisão

O Tribunal condenou Abdesselam Tazi, cidadão marroquino de 65 anos, a 12 anos de prisão. Ficou provado que Tazi cometeu os crimes de falsificação de documentos e uso de passaporte falso, falsificação de cartão de crédito, recrutamento de terrorismo e financiamento de terrorismo. A leitura da sentença ocorreu esta terça-feira no Campus da Justiça, em Lisboa.

No decurso do julgamento, não ficou provado que o arguido pertencia a uma organização terrorista internacional – isto é, ficou por provar a ligação directa à organização terrorista na Síria. No entanto, provou-se que o arguido recrutava em Portugal operacionais para o grupo radical Daesh, oferecendo 1500 euros mensais.

Provou-se, também, que o arguido usou um passaporte falso: para sair de Marrocos e entrar em Portugal, mas não para fins terroristas.

Abdesselam Tazi, que está em prisão preventiva desde 23 de Março de 2017 na cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, respondia por oito crimes: adesão a organização terrorista internacional, falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e quatro crimes de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.