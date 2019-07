Alunos do Instituto Confúcio podem repetir exames de chinês. Provas desapareceram a caminho da China

Os alunos que realizaram, a 11 de Maio, os exames oficiais de língua chinesa no Instituto Confúcio da Universidade do Minho vão ter oportunidade de repetir os exames após os cartões de resposta terem desaparecido a caminho da China, onde iriam ser corrigidos.

Algures na viagem entre o Minho e a China (um percurso de 9400 quilómetros), os cartões com as respostas dos Exames Oficiais de Língua Chinesa HSK (Hànyŭ Shǔipíng Kǎoshì) e YCT (Youth Chinese Test) desapareceram, tardando “em chegar ao destino”, confirmou à Rádio Renascença o Instituto Confúcio.

“Segundo as regras do Hanban [Gabinete Nacional de Divulgação da Língua Chinesa no Mundo], os cartões de resposta dos alunos devem ser selados num envelope e enviados por correio expresso para o Centro de Exames, em Pequim, para correcção, trabalho que o Instituto Confúcio fez”, explicou o instituto à estação de rádio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Porém, a instituição sublinha que “ainda é cedo para prestar declarações em relação ao desaparecimento das provas” e que continua “incessantemente em contacto com a empresa responsável”, que ainda não terá desistido de procurar os exames. Contudo, o instituto não avança qual foi a empresa que ficou responsável pelo transporte das mesmas até à China.

Embora não se saiba quantos alunos foram afectados pelo desaparecimento dos cartões de resposta, o jornal académico do Minho ComUM garante que muitos alunos procuram realizar o exame HSK, especialmente alunos da Licenciatura em Estudos Orientais (sendo esta prova um dos requisitos para que obtenham uma bolsa do Governo chinês).

As provas HSK (Hànyŭ Shǔipíng Kǎoshì) e YCT (Youth Chinese Test), promovidas pelo Hanban (Gabinete do Conselho Internacional do Ensino de Chinês), são os únicos exames de habilitação da língua chinesa reconhecidas internacionalmente.