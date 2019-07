Bebé de 10 meses e avô morrem após carro cair em ribanceira em Penafiel

O despiste de um automóvel esta terça-feira em Canelas, freguesia de Penafiel, provocou dois mortos, entre os quais um bebé de 10 meses, indicou à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários (BV) de Entre-os-Rios.

Pelas 13h50, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios, José Filipe Jesus, confirmou à Lusa que o número de vítimas mortais subiu para duas, estando entre elas um bebé de 10 meses.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) avançou também à Lusa que um homem de 59 anos e o bebé são as “vítimas mortais” deste acidente.

A mesma fonte acrescentou que o acidente provocou também ferimentos ligeiros em duas mulheres, de 20 e 40 anos, e graves numa outra ocupante, de 40 anos, que foi encaminhada ao Hospital do Vale do Sousa.

De acordo com o CDOS do Porto, “o acidente aconteceu com um carro no qual seguiam cinco pessoas”.

Inicialmente, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto adiantou ao PÚBLICO que havia dois mortos a registar, mas que o bebé de dez meses estaria entre os dois feridos em estado grave.

A ocorrência foi registada às 11h46 na Estrada Nacional (EN) 108, em Canelas, concelho de Penafiel, no distrito do Porto.

O carro terá caído numa ribanceira, a uma distância de cerca de 50 a 60 metros, e ficado preso junto a uma lagoa do rio Douro.

No socorro às vítimas encontravam-se, pelas 13h30, bombeiros das corporações de Paços de Sousa, Melres e Entre-os-Rios, bem como GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Polícia Marítima.