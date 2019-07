Maria de Fátima Bonifácio e a cristandade

Opinião

Maria de Fátima Bonifácio afirma no seu artigo que nem africanos, nem ciganos, “fazem parte de uma entidade civilizacional e cultural milenária que dá pelo nome de Cristandade”. Não só isso é factualmente errado (estima-se que 40% dos africanos sejam cristãos e os ciganos tendem a adoptar a religião dos países onde se instalam), como a própria história da cristandade é, desde a sua fundação, baseada no universalismo e no desejo de abertura a todos.