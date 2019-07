Cartas ao Director

Por decreto, não, obrigado!

Ciganos e africanos querem frequentar as universidades? Quem os impede disso? Os ciganos e africanos querem ocupar lugares na política? Quem os impede disso? Até partidos podem formar, se reunirem as formalidades previstas na lei!... Agora, passarem a esses patamares por decreto, não, obrigado! Até porque é uma tremenda discriminação perante todos os restantes alunos que se esforçaram e bem, para ter acesso ao ensino superior! Dessa “descriminação”, ninguém fala?? E quanto ao acesso à AR, alguém já se deu ao trabalho de perguntar aos visados se terão interesse nisso? Há que ter um mínimo de bom senso, senhores!

Carlos Gilbert, Porto

Ditadura de causas fracturantes

Fica o registo, o desabafo de um assinante de longos anos inconformado com a sua ditadura de causas fracturantes. Sim, desde a directora Bárbara Reis eu vinha notando um tom esquerdizante na edição do “meu jornal”. José Manuel Fernandes havia conseguido antes um certo equilíbrio certamente difícil, mantendo uma isenção assinalável apesar de uma redacção de jornalistas predominantemente de esquerda. Mas quando V. Exa. entrou para a Direcção tudo ficou desequilibrado a favor daqueles que hoje procedem no jornalismo como a velha Censura de Salazar. “Ou és por nós, ou és contra nós”, está tudo dito, como ficou claro no seu infeliz editorial recente acerca do corajoso artigo de Maria de Fátima Bonifácio, “Não podemos”. Em vez de apoiar a publicação do mesmo, V. Exa. veio como que lavar as mãos e arrepender-se de o ter feito. Para quê? Para não ser ostracizado pela esquerda bem pensante e totalitária deste país. (...) Somos hoje, todos os que se não revejam nas causas da ditadura do “políticamente correcto”, candidatos a vermos o nosso nome inscrito no óstraco, “fragmento de cerâmica em que se escrevia o nome do cidadão a condenar a pena do ostracismo” (sic Dicionário Porto Editora). (...)

Manuel Martins, Cascais