Reunião entre Sánchez e Iglesias falha e eleições antecipadas ganham força em Espanha

Um dia depois de o PSOE ter garantido com todas as letras que quer governar sozinho, o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, reuniu-se esta terça-feira com o líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para que este apoiasse no parlamento o seu governo. A quinta reunião desde as eleições de Abril fracassou e a possibilidade de legislativas antecipadas é cada vez maior.

O principal obstáculo ao apoio do partido de Iglesias a um governo PSOE é precisamente a sua entrada ou não no executivo espanhol. Sánchez quer apenas um “governo de cooperação, não de coligação”, enquanto Iglesias não abre mão de assumir pastas governamentais. E já garantiu por inúmeras vezes que não vota a favor da investidura de Sánchez se o Unidas Podemos não fizer parte do Governo.

“O que Espanha precisa é de um governo de coligação de esquerda e esperamos convencer o PSOE a flexibilizar a sua posição para se abrir a uma posição integral no Governo”, disse Iglesias, já depois de a reunião ter terminado. A resposta socialista não se fez esperar: “A reunião de hoje não foi bem-sucedida. Parece que Iglesias está mais preocupado com os nomes do Conselho de Ministros do que com as políticas a serem desenvolvidas”, criticou Adriana Lastra, vice-presidente do PSOE.

“Há líderes do Podemos que dizem não confiar no presidente [do governo], é essa a melhor maneira de começar uma negociação?”, questionou Lastra, com fontes do Unidas Podemos a trocarem acusações em declarações ao El País. “Notamos que Pedro Sánchez não quer negociar, mas tenta impor unilateralmente um Governo de partido único. Não é sensato que o PSOE aja como se tivesse maioria absoluta quando isso não acontece”.

Sánchez corre contra o tempo para viabilizar a sua proposta de Governo no Congresso, e, ao invés de ceder, quer usar essa pressão para obrigar a plataforma de esquerda a ceder. “Só haverá uma investidura”, garantiu Lastra.

O debate de investidura está agendado para 22 e 23 de Julho e tudo indica que os socialistas não terão os apoios necessários, isto é, uma maioria absoluta, para tomar posse. Caso não consiga ser investido, o socialista tem dois meses – até Setembro – para voltar a tentá-lo. Mas, diz o El País, os socialistas podem não apresentar uma segunda proposta.

Se assim for, Espanha irá a eleições antecipadas, no que será uma repetição da situação que obrigou o antigo presidente do Governo, Mariano Rajoy, a legislativas antecipadas em 2016. E o PSOE, que, segundo a mais recente sondagem do Centro de Investigações Sociológicas (CIS), está próximo dos 40% nas intenções de voto, está em boa posição para conquistar os 176 deputados (em 350) necessários para governar sozinho, apesar do impasse político que se mantém há dois meses. Um avanço de mais de 10% face ao resultado que conquistou nas legislativas de Abril.