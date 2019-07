Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, “faz suar pessoas importantes” nos EUA

Há mais de uma década que a vida em liberdade do multimilionário Jeffrey Epstein era vista como uma distorção do sistema judicial norte-americano. Em 2008, o misterioso magnata dos mercados financeiros, com ligações a personalidades como Bill Clinton, Donald Trump e o príncipe André de Inglaterra, escapou a uma acusação de tráfico sexual de menores que podia tê-lo posto numa cadeia para sempre.

