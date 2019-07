Exército patrulha floresta de Boticas em época de incêndios

Os militares do Regimento de Infantaria 19 (RI19) de Chaves estão a realizar uma vigilância florestal no concelho de Boticas, iniciativa que se prolonga até Setembro, segundo anunciou esta terça-feira a autarquia.

O município presidido por Fernando Queiroga divulgou, em comunicado, que o patrulhamento florestal por parte dos militares advém de um protocolo assinado entre a autarquia e o RI19. Este protocolo visa “assegurar o aumento da vigilância florestal na região de Boticas, durante o período crítico, tendencialmente, aquele em que o índice de risco de incêndio florestal é maior, de forma a diminuir a probabilidade de ocorrência de incêndios”.

Os militares estão a cooperar com a Câmara de Boticas “na defesa da floresta e, consequentemente, na manutenção das condições de vida das populações locais”.

O município afirmou que as áreas do concelho consideradas prioritárias e com maior risco de incêndio vão ser vigiadas em permanência, entre os meses de Julho e Setembro, pelos militares do RI19.

Boticas é um concelho do distrito de Vila Real que possui uma vasta área florestal, destacando-se o pinheiro bravo.