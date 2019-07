Jonas anuncia fim da carreira

Jonas anunciou esta terça-feira que vai terminar a sua carreira como futebolista. “Neste momento da minha vida, decidi encerrar a minha carreira de jogador profissional de futebol. E como não poderia ser diferente, quero celebrá-la com muita alegria”, disse o avançado brasileiro num vídeo partilhado pelas redes sociais do Benfica.

O goleador, de 35 anos, convida todos os adeptos “encarnados” a comparecerem no Estádio da Luz pelas 19h30, uma hora antes do apito inicial do jogo de apresentação frente aos belgas do Anderlecht, para assistirem aos momentos finais do seu percurso e apoiarem a equipa para a nova temporada.

O site oficial do Benfica revela que “vão viver-se muitas emoções” uma hora antes do primeiro jogo de pré-época das águias. Em comunicado, o clube explica que “os jogadores vão ser apresentados um a um, seguindo-se a homenagem a Jonas”.