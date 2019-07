Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo estreiam-se no Open de Valência

Após a histórica participação no Euro Finans Swedish Padel Open, prova onde se tornou no primeiro atleta português a atingir a final de um Open do World Padel Tour (WPT), Ana Catarina Nogueira regressa nesta quarta-feira ao circuito internacional. No Open de Valência, a melhor jogadora nacional (n.º 16 do WPT) vai defrontar nos 16-avos-de-final a dupla formada por Lorena Alonso e Carla Mesa. Em prova na cidade espanhola estará também Sofia Araújo. A n.º 27 do circuito terá como primeiras adversárias Marta Talaván e Elena Ramírez.

Os dois jogos estão agendados para a mesma hora (17h00) e em ambos as portuguesas são favoritas. A atravessar um excelente momento depois de atingir nos dois últimos torneios os quartos-de-final no Master de Valladolid e a final do Open de Bastad, Ana Catarina Nogueira voltará a ter ao seu lado a esquerdina Paula Josemaría (n.º 19) e, em teoria, a parelha luso-espanhola é mais forte do que Lorena Alonso (n.º 45) e Carla Mesa (n.º 25).

Foto Paula Josemaría e Ana Catarina Nogueira durante o Open de Bastad

Também ao final da tarde desta quarta-feira, a dupla luso-argentina formada por Sofia Araújo e María Virgínia Riera (n.º 29) está melhor cotada do que as rivais espanholas nos 16-avos-de-final: Marta Talaván, n.º 41; Elena Ramírez, n.º 47.

Apesar de o quadro principal do Valência Open começar apenas nesta quarta-feira, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo não foram as únicas portuguesas que marcaram presença no Open valenciano.

Na segunda-feira, Margarida Fernandes (n.º 106), ao lado da italiana Carlotta Vannicelli (n.º 92), conseguiu afastar Rebeca Lopez e Laura Castillo (7-5 e 6-3), mas a jogadora de Lisboa não superou o obstáculo seguinte: as espanholas Marta Sánchez (n.º 78) e Marta Maldonado (n.º 76) confirmaram o favoritismo e triunfaram, por 6-3 e 6-1.

Diana da Silva também começou o ser percurso em Valência na segunda-feira e também superou o primeiro obstáculo. Ao lado de Olga Carmona (n.º 143), a jogadora nortenha conseguiu uma boa vitória ao afastar a dupla formada pela veterana Carmen León Solana e por Sabela Barciela Rodríguez: 2-6, 6-3 e 6-2.

Seguiu-se, já nesta terça-feira, um duelo na segunda ronda da pré-qualificação, que terminou da pior forma para Diana da Silva (n.º 115). Após perderem o primeiro set no tie-break (6-7), a dupla luso-espanhola abandonou o encontro contra Maria del Mar Salazar (n.º 113) e Juncal Menéndez (n.º 139), quando perdia por 2-4.

Homens fora do quadro principal

A participação portuguesa no Valência Open começou, porém, bem antes de as senhoras entrarem em acção, com a pré-qualificação masculina, que arrancou no domingo. Os primeiros a serem eliminados na cidade espanhola foram Ricardo Martins (n.º 184) e Sebastião Mendonça (n.º 260). Os dois portugueses tiveram pela frente Jesús Bohorquez (n.º 174) e Ismael Aguilera (n.º 272), e o jogo confirmou o equilíbrio entre as duas duplas, mas os espanhóis foram mais fortes e venceram em três sets: 7-6, 4-6 e 5-7.

Bem mais longo foi o percurso de Vasco Pascoal. Fazendo parelha com o sevilhano Francisco Jurado Sosa (n.º 156), o número 113 do WPT começou por defrontar na manhã de domingo Gustavo Jimenez e Julio Perez Luque, e garantiu o apuramento com relativa facilidade: 6-1 e 6-4.

O jogo seguinte foi mais complicado. No duelo com Jorge Señorán Frutuoso (n.º 143) e Jaime Menéndez Gil (n.º 126), Pascoal e Sosa perderam o primeiro set (4-6), mas conseguiram seguir em frente após vencerem os dois seguintes (6-2 e 6-3).

Foto Miguel Oliveira foi afastado em três sets

Seguiu-se, já na segunda-feira, um confronto com uma dupla melhor cotada - José María Mouliaa (n.º 100) e Eduardo Alonso Chillarón (n.º103) -, mas a parceria luso-espanhola voltou a sair vencedora: vitória por 6-4, 3-6 e 6-1.

Com o terceiro triunfo em Valência, Pascoal assegurou a passagem ao quadro do qualifying, onde encontrou o terceiro português a entrar em prova: Miguel Oliveira. Ao lado de Christian Fuster Simarro (n.º 71), o jogador nacional melhor classificado no WPT (n.º 67) entrava no court como favorito e não facilitou: Oliveira derrotou Pascoal, por 6-2 e 7-5.

Com a vitória, Miguel Oliveira e Christian Simarro ficavam a dois triunfos de atingir o quadro principal, mas para isso tinham que começar por derrotar os argentinos Gonzalo Díaz (n.º 51) e Aris Patiniotis.

O jogo não começou bem para o padelista lisboeta, que perdeu primeiro set (4-6). Oliveira e Simarro reagiram e igualaram o encontro, com um triunfo pelo mesmo resultado (6-4) e acabou por ser tudo decidido no tie-break do terceiro set, onde os argentinos foram mais felizes (6-7).

O último português a pisar os courts de Valência foi Diogo Rocha. Ao lado do espanhol Antonio Luque, que joga regularmente nas provas do circuito português, o portuense começou por sentir dificuldades contra uma dupla menos cotada (Marc Bernils e Jeremy Scatena) e precisou de três sets para seguir em frente: 7-6, 1-6 e 6-3.

Foto Diogo Rocha e Antonio Luque no qualifying de Valência

Os opositores seguintes eram bem melhor classificados (Jordi Muñoz, n.º 55; Matías Nicoletti, n.º 61) e a dupla Rocha/Luque acabou por dar luta, mas ficaria pelo caminho com uma derrota em três sets: 1-6, 6-3 e 3-6.